По ее словам, дождь заканчивается.

Ранее спасатели предупредили крымчан о сильном дожде, грозе, граде и ветре в 15-20 м/с до конца субботы. Ливень с грозой продолжался в Ялте примерно два часа, власти города собрали оперативный штаб.

Судя по видео из соцсетей, некоторые дороги Ялты во время ливня снова превратились в реки, на одной из улиц поток снес экскаватор, на въездах в город образовались пробки. Очевидцы сообщают, что реки вышли из берегов и подтопили некоторые здания. Жители возмущаются, что русла до сих пор не вычищены.

Ливень затронул также курортную Алушту. Глава администрации города Галина Огнева сообщила "Интерфаксу", что серьезных происшествий не зафиксировано, размыло несколько грунтовых дорог, ветер повалил одну электроопору.

В Крыму с 17 июня действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Больше всего пострадали Керчь и Ялта.