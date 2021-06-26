"Этот вид вируса чаще может заражать людей молодого возраста, при этом быстрее ухудшается состояние здоровья. Лечение точно такое же, как и при других штаммах, но обращаться в больницу нужно намного раньше, на первый — второй день. Также вирус распространяется на более коротком расстоянии и за меньший период времени", — проинформировала Скорик.

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева отметила, что за эту неделю заразившихся ковидом в столице Абхазии насчитывается 285 человек, из них 34 ребенка, а на прошлой неделе было выявлено 220 случаев заражения, из них детей — 32.

По ее словам, среди них есть и случаи заражения индийским штаммом вируса.

"Что касается индийского штамма, то кто его завез в Абхазию выявить не удалось, но очаг заражения в селе Дзыгута Сухумского района", — проинформировала Беляева.

Медики, участвовавшие в заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, отметили, что в стране наблюдается рост числа заболевших COVID-19, а также увеличивается обращаемость в медучреждения. По их мнению, необходимо вновь ввести запрет на проведение массовых мероприятий.

В свою очередь глава Минздрава Эдуард Бутюа заявил, что министерство здравоохранения будет "рекомендовать руководству страны и координационному штабу по защите населения от коронавирусной инфекции отменить проведение массовых мероприятий, торжеств, свадеб и корпоративов, ограничить работу объектов общественного питания в ночное время".

Министр также отметил, что необходимо усилить работу СЭС по линии проверок объектов туристического размещения. При этом Эдуард Бутба отметил, что Минздрав Абхазии обратился в Минздрав РФ с просьбой в случае ухудшения эпидобстановки в республике возобновить дежурство российских врачей в ковидных учреждениях Абхазии.