«Поддерживаем обращение руководителя Федерального агентства по туризму З.В. Догузовой в отношении разрешения организации приема и расселения туристов с 1 августа 2021 года в гостиницах и санаториях Краснодарского края при наличии медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат теста ПЦР. Отсутствие данной возможности и объективные временные ограничения, связанные с получением двух компонентов вакцины от COVID-19, могут привести к тому, что значительная часть туристов не сможет воспользоваться уже приобретенными услугами, а коллективные средства размещения рискуют столкнуться со значительной недозагрузкой номерного фонда», — говорится в письме, подписанном подписанном президентом РСТ Андреем Игнатьевым и главой комиссии РСПП по туриcтической индустрии Сергеем Шпилько.

Кроме того, авторы письма предлагают внести в перечень документов, необходимых для размещения туристов в отелях, «подтверждение о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в период не более 6 календарных месяцев до даты заезда в объект размещения».

«Данная мера позволит нашим соотечественникам, уже переболевшим коронавирусной инфекцией, посетить курорты Краснодарского края без дополнительных расходов на ПЦР тесты», — говорится в документе, текст которого есть в распоряжении портала «Интерфакс-Туризм».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 24 июня, что отели Кубани с 1 июля будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа эта мера будет ужесточена: отельеры смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил эти решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

Представители турбизнеса считают, что эта мера сорвет летний сезон, так как порядка 50% туристов, забронировавших путевки, откажутся от поездок. Руководители Ростуризма и Роспотребнадзора обратились с Кондратьеву с просьбой смягчить требования и разрешить туристам заселяться не только с прививкой, но и с ПЦР-тестом, а также справкой о наличии антител.