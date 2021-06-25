"Гигантский потенциал в туризме (у региона — ИФ). Вы знаете перспективные курорты, в которые федеральные средства инвестируются и будут инвестироваться. Тот же курорт "Мамисон", надеемся, через несколько лет примет туристов", — сказал Орешкин журналистам в пятницу.

Он пояснил, что туризм в регионе должен развиваться не только зимний, но и круглогодичный.

"Город (Владикавказ — ИФ) также имеет большой потенциал развития", — отметил Орешкин.

В апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила I этап строительства горнолыжного курорта "Мамисон". В рамках этого этапа будут построены две пассажирские канатные дороги — "Мамисон-1" и "Мамисон-2" — протяженностью около 3 тыс. 380 м и 1 тыс. 774,4 м соответственно. Они пересекут грунтовую Военно-Осетинскую дорогу на высоте более восьми метров.

В комплексе также построят сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора. Кроме того, в ходе первого этапа на территории курорта построят два моста через реку Буби-Дон (Мамихдон) для одной из горнолыжных трасс; проложат сети инженерно-технического обеспечения; установят пожарные резервуары и сооружения инженерной защиты территории и противоэрозионной и противолавинной защиты склона, а также иные объекты, необходимые для обеспечения безопасной и экологичной эксплуатации горнолыжного курорта.

Объем финансирования строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" в Северной Осетии составит 15,6 млрд рублей. Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".