"Еще одной темой (РТК) стал перенос выходных дней в 2022 году. В первую очередь, было предложено перенести выходные дни 1 и 2 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 3 мая и 10 мая соответственно", — говорится в сообщении аппарата Голиковой, которая провела заседание комиссии.

Там также говорится, что предлагается перенести день отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.

"Таким образом, выходными в 2022 году станут дни: с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 30 апреля по 3 мая, с 7 по 10 мая, с 11 по 13 июня, с 4 по 6 ноября", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что изменения были поддержаны сторонами.

В состав РТК входят представители правительства, работодателей и профессиональных союзов.