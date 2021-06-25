«После открытия Турции реальных аннуляций в Краснодарский край были единицы. Однако после публикации постановления губернатора и новых условий въезда ситуация резко обострилась. Фактически по каждой второй заявке на туры висят запросы на расчет фактически понесенных расходов. То есть, той суммы, которую туристы потеряют в случае аннуляции», — рассказали порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе туроператора «Интурист».

Там подчеркнули, что речь идет о поездках и в июле, и в августе. При этом реальное количество отказов станет ясно в начале следующей недели.

«Мы сами не ожидали, что у туристов будет такая нервная реакция на новые антиковидные меры в Краснодарском крае. Люди выбирали Сочи, чтобы спокойно отдохнуть без тестов и других сложностей. Ждем, что аннуляции начнутся сегодня, но реальный объем увидим в понедельник, когда получим данные за выходные», — добавили в компании.

В пресс-службе туроператора «Алеан» также затруднились назвать число аннуляций по состоянию на пятницу

«Мы готовимся к потоку аннуляций туров на Кубань, но пока их число оценить сложно. Если туристы хотят аннулировать тур, то для них будут действовать стандартные условия, которые определяются договором с объектом размещения и правилами выбранного тарифа перевозчика», — пояснили в "Алеане".

По данным компании, основная часть аннуляций приходится на август, так как люди не успевают сделать прививку к 1 августа.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 24 июня, что отели Кубани с 1 июля будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа эта мера будет ужесточена: отельеры смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил эти решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

И в Российском союзе туриндустрии, и в Ассоциации туроператоров заявили, что эти меры приведут к отказам от поездок и срыву летнего сезона. Ростуризм в пятницу обратился к главе Краснодарского края с просьбой пересмотреть свое решение и разрешить туристам заселяться в отели с прививкой или ПЦР-тестом до конца лета. Роспотребнадзор, в свою очередь, рекомендовал властям Краснодарского края изменить формулировки принятых в четверг ограничительных мер и учесть не только тех, кто привит от коронавируса, но и тех, кто переболел.

Краснодарский край – самое популярное у российских туристов направление отдыха. В 2019 году там отдохнули 17 млн человек, в 2020 из-за пандемии турпоток сократился до 11,5 млн.