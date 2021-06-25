«Как правило, чем ближе дата поездки, тем больше штраф за аннуляции или фактически понесенные туроператором расходы, которые не возвращаются. Люди понимают, что прививку сделать к 1 августа они не успевают. Но при этом если сейчас аннулируют тур, то смогут сделать это без штрафов. Соответственно, очень многие думают о том, чтобы аннулироваться сейчас, и это реальная опасность для курортов Краснодарского края», — рассказала она.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 24 июня, что отели Кубани с 1 июля будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа эта мера будет ужесточена: отельеры смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил эти решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

Эксперт напомнила, что в Москве сделать прививку можно, хотя и образовались очереди, а в некоторых регионах вакцина просто кончилась.

«Например, в Хабаровске и Екатеринбурге сейчас нельзя пройти вакцинацию, так как нет препарата. Поэтому если у туристов из таких регионов поездка в начале августа, выбора нет. И привиться нельзя, и поехать нельзя. Остается только аннулировать тур», — пояснила она.

По словам Тюриной, туроператоры оценивают реальное число аннуляций туров из-за введения требования о ПЦР-тестах и прививке в 20% на июль и 30% на август.

«Но, как считают в туркомпаниях, основной шквал начнется в понедельник. Сейчас многие туристы еще думают, успеют ли они сделать прививки, если поездка в августе, и смогут ли оплатить ПЦР-тесты, если в июле. Из-за огромного спроса цены на ПЦР тесты сейчас выросли до 2,5-3,5 тыс. рублей, на семью это получается от 10 тыс. рублей и выше. Плюс большие очереди., поэтому многие оценивают, что выгоднее: сделать тесты или отказаться от отдыха", — пояснила она.

Как сообщалось, туроператоры ожидают, что туры аннулируют до 50% тех, оплатил путевки. Кроме того, после появления информации о новых требованиях на Кубани новые продажи практически остановились. «Туры на август были проданы примерно на 65%, оставшиеся объемы туроператоры рассчитывали допродать в июле. Сейчас продаж нет», — подчеркнула Тюрина.

Ростуризм в пятницу обратился к главе Краснодарского края с просьбой пересмотреть свое решение и разрешить туристам заселяться в отели с прививкой или ПЦР-тестом до конца летнего сезона. Роспотребнадзор, в свою очередь, рекомендовал властям Краснодарского края изменить формулировки принятых в четверг ограничительных мер и учесть не только тех, кто привит от коронавируса, но и тех, кто переболел.