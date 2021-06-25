"Действительно есть факты аннуляции туров, но это явление не носит массового характера. Мы понимаем, что аннулирования будут, но не считаем, что экономические потери будут значительными. Обезопасить здоровье как сочинцев, так и туристов намного важнее. Эти меры, безусловно, необходимы и своевременны", — заявили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Сочи в пятницу.

В настоящее время в Сочи работают свыше 2 370 средств размещения. Их загрузка в среднем составляет 88%, многие крупные санатории и гостиницы загружены на 100%.

"Высокий сезон в Сочи в этом году стартовал 1 мая, и спрос на отдых на курорте остается стабильно высоким", — подчеркнул сотрудник пресс-службы.

По его словам, во всех четырех внутригородских районах курорта действуют 26 пунктов вакцинации, в том числе три передвижных. Модульный прививочный пункт разворачивается в центре города силами МКУ "Служба спасения Сочи".

"Уже в выходные в Сочи поступит очередная партия в 10 тыс. доз вакцины", — заверил собеседник агентства.

По его данным, в день планируется вакцинировать от тысячи до двух тысяч человек.

При этом представитель администрации курорта отметил, что "новые правила распространяются только на заселение в средства размещения: отели, санатории, пансионаты, гостевые дома, базы отдыха".

Ранее сообщалось, что в Сочи, как и во всем Краснодарском крае, вводятся новые правила заселения туристов в места размещения. Так, с 1 июля туристам необходимо иметь отрицательный тест ПРЦ, а с 1 августа — сертификат о вакцинации.