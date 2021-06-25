"В социальных сетях появилось фейковое сообщение о том, что якобы вводятся ограничения на приобретение авиабилетов, связанные с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Росавиация официально информирует, что указанные сообщения не соответствуют действительности. Приказ, о котором говорится в (распространяемом в соцсетях — ИФ) скрине, никогда не существовал, и данное сообщение не публиковалось на сайте Росавиации", — заявили в ведомстве.

Порядок приобретения билетов и допуск авиапассажиров на борт самолета осуществляется в соответствии с положениями Воздушного кодекса РФ и федеральных авиационных правил, подчеркнули в Росавиации. Для предупреждения распространения COVID-19 российские авиакомпании и аэропорты руководствуются методическими указаниями.