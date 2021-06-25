"С 28 июня вступает запрет на все мероприятия, независимо от количества участников. Исключение — спортивные события, включенные в календарный план", — говорится в сообщении.

С этого же дня в театрах, цирках, филармониях и иных концертных площадках вводится ограничение на посещение зрителями зон, не предусматривающих посадочных мест. Речь идет о фан-зонах и танцполах.

В настоящее время в Костромской области действует запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных и прочих мероприятий с численностью участников более 50 человек, а также массовых публичных мероприятий, в которых участвуют свыше 10 человек.

Кроме того, власти региона рекомендовали организациям перевести 30% сотрудников на "удаленку".