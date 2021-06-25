"На сегодняшний день не существует каких-либо запретов на использование иностранных вакцин от коронавируса. Поэтому граждане, привившиеся такими вакцинами, вправе при поселении в гостиницу предоставить соответствующий документ, подтверждающий вакцинацию и его официальный перевод", — сказал сотрудник пресс-службы.

Вместе с тем, в Роспотребнадзоре признали, что на текущий момент какой-либо четкой нормативной базы по документации, подтверждающей вакцинацию иностранными препаратами, еще не существует.

"Такая нормативная база сейчас только разрабатывается. Но можно определенно сказать, что вакцинированным иностранными вакцинами посещать курорты Кубани можно", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, накануне своим постановлением губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции продлил до 1 октября действующий в регионе режим повышенной готовности.

Тем же документом установлен ряд ограничений на размещение граждан в организациях санаторно-курортной сферы Краснодарского края, за исключением предоставляющих услуги детского отдыха и оздоровления.

В частности, с 1 июля запрещается размещать отдыхающих без справки о прививке или отрицательного ПЦР-теста, выданного не ранее чем за три календарных дня до вселения. С 1 августа селить в гостиницы будут только со справкой о прохождении вакцинации либо ПЦР-тесте, если прививка противопоказана по решению медиков.

Граждане государств-членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Россию, обязаны предоставить при вселении сведения об отрицательном ПЦР-тесте из мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".