"Продлевается приостановление в период с 23.00 до 6.00 оказания гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.", — говорится в указе Собянина, опубликованном в пятницу.

Также, согласно указу мэра Москвы, запрет на работу столичных фудкортов стал бессрочным.

Ранее Собянин подписал указ о том, что посещение ресторанов, баров и кафе в ночное время — с 23:00 до 06:00 будет возможно гражданами, полностью прошедшими вакцинацию, подтверждаемую QR-кодом.

Ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась в Москве в июне. По данным оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19, в текущую пятницу более 7,9 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, умерли 98 пациентов; число смертей четвертый день подряд бьет рекорд за весь период пандемии.