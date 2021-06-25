Среди других трудностей перехода к восстановлению перевозок до "доковидных" значений "Аэрофлот" называет сохранение ограничений на зарубежные полеты, неопределенность перспектив борьбы с COVID-19 в мире, "недостаточную массовость и эффективность вакцинации".

Еще один фактор "встречного ветра" на пути восстановления — "слишком высокая стоимость керосина", сказано в презентации.

Преодолеть COVID-кризис "Аэрофлоту" поможет стратегия развития группы до 2028 года, считают в компании, в том числе развитие внутренних и лоукост-перевозок, современный флот, "готовность к быстрому возрождению международного транзита".

После принудительной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая, в результате которой белорусские силовики задержали оппозиционного блогера Романа Протасевича, лидеры стран ЕС призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии, а власти Литвы ввели запрет. "Аэрофлот" после этого отменил несколько рейсов Москва — Вильнюс, а позднее полностью убрал их из расписания до конца октября.