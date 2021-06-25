"В так называемые COVID-free зоны будут пускать по QR-коду, который распознается электронным устройством через портал "Госуслуги.Стопкоронавирус" и подтверждает действительность получения гражданином вакцины от Covid-19, или по отрицательному результату ПЦР-теста на бумажном носителе", — сказано в сообщении.

При этом посетителям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Данное условие также распространяется на работников этих организаций и иных лиц, находящихся в помещениях.

Несовершеннолетние смогут посещать эти места в сопровождении взрослых, предъявивших QR-код или отрицательный тест на коронавирус.

Отмечается, что данные требования для предприятий общепита являются добровольными. Благодаря им на "свободные от коронавируса предприятия" больше не будут распространяться ограничения по режиму работы, рассадке, социальному дистанцированию, обязательному ношению маски.

Чтобы начать работать по новым правилам, предприниматели должны отправить заявку в адрес министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии и заключить соглашение с ним. После этого профильное ведомство заносит их в специальный реестр — он будет размещен на официальном сайте министерства и на портале малого и среднего предпринимательства Якутии.

По данным пресс-службы, в реестр могут быть включены и те заведения, деятельность которых в настоящее время приостановлена антиковидными мерами. Это ночные клубы (дискотеки), караоке-залы и иные аналогичные объекты.