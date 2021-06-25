"Пока отказы носят единичный характер, не массовый", — сказал собеседник агентства.

По его словам, многие туристы сейчас выясняют в турфирмах условия отказа от путевок, спрашивают про новые требования и так далее.

"Мы понимаем, что мера — вынужденная. Но тем не менее, это доставит определенные неудобства и отрасли, и операторским компаниям", — подчеркнул Мальцев, уточнив, что перебронировать оплаченный отдых технически довольно сложно.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в четверг, что отели Кубани с 1 июля будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа эта мера будет ужесточена: отельеры смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил эти решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

Туроператоры заявили, что новые требования властей Кубани сорвут туристический сезон. Регион недосчитается 20% туристов в июле и 80% в августе, который считается наиболее популярным месяцем для поездок. Общие потери турпотока за сезон достигнут 35%. Как напомнили в Ассоциации туроператоров, сейчас в России привито около 12% населения. И так как между первой и второй прививкой должен пройти 21 день, в августе смогут заехать только те, кто успел привиться первым компонентом до 7-8 июля.

Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила губернатора Краснодарского край Вениамина Кондратьева рассмотреть возможность заселения в отели с 1 августа туристов с прививкой или ПЦР-тестом.