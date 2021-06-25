Об этом его попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением короновирусной инфекции.

"Обязательно. Прошу вас держать этот вопрос на контроле", — ответил Мишустин.

Он также попросил Попову обратить внимание санитарных врачей в субъектах РФ на необходимость активного взаимодействия с органами власти для снижения рисков заболеваемости.

"В принципе, к этому готов губернаторский корпус. Здесь значительно все зависит также от позиции главного санитарного врача", — сказал глава правительства.

Мишустин в ходе заседания обратил внимание главы Роспотребнадзора на поступающую в последнее время информацию из регионов о том, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость проведения этих анализов увеличивается. "Людей это сильно беспокоит", — сказал Мишустин, попросив Попову рассказать о необходимых мерах для выравнивания этой ситуации.

Попова согласилась, что в связи с новыми требованиями, в том числе, такая услуга действительно стала более востребованной. "Если мы сейчас не видим нарушений по государственным лабораториям, лабораториям системы здравоохранения, лабораториям системы Роспотребнадзора, то коммерческие лаборатории, к сожалению, увеличивают сроки, необоснованно увеличивают, превышая свою возможную способность произвести должное количество исследований, и также повышают цены", — сказала глава Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор, заметила она, усиливает контроль за сроками прохождения анализов и оценивает все возможности, "рассматривает вариант перехода к обязательному 24-часовому периоду проведения исследований".

"Что касается тех, кто не выполняет требования, напомню, что у Роспотребнадзора право применять административные санкции — от штрафа до приостановления, и мы уже начали интенсивные рейдовые проверки сроков исполнения (анализов)", — сказала Попова.

Она заметила, что цены поднимают коммерческие лаборатории, набирая большое количество заказов, при этом не успевая их вовремя выполнить.