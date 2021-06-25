"Мы поддерживаем все инициативы. Но мы предложили руководству Краснодарского края немножко изменить формулировки с тем, чтобы не только те, кто имеет вакцинацию, но и лица, имеющие достоверную информацию о перенесенном заболевании, которая будет доступна на сайте госуслуг, могли попадать на курорты в Сочи", — заявила глава Роспотребназора Анна Попова в пятницу на заседании президиума Координационного Совета по борьбе с коронавирусом.

Эту возможность должны также иметь люди, которые не могут делать прививку по медицинским показателям.

Попова сказала также, что на курортах ситуацию с коронавирусом удается держать под контролем, хотя она остается напряженной.

В частности, подчеркнула она, "ограничительные мероприятия, которые проводятся в Краснодарском крае, безусловно, заслуживают внимания как эффективные ограничительные меры для того, чтобы россияне и гости России без риска для здоровья отдыхать на Черноморском побережье".