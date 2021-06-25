Согласно данным Федресурса, отраженным в системе "СПАРК-Интерфакс", заявление направлено 21 июня.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями сторон.

В ноябре прошлого года сообщалось, что "Рампорт аэро" допустило просрочку по уплате налогов, в связи с чем операции по его банковским счетам были заморожены. Сумма задолженности перед Федеральной налоговой службой оценивалась в 11,96 млн руб., следовало из материалов "СПАРКа". По решению регулятора были приостановлены операции компании с Альфа-банком, Сбербанком, Совкомбанком, Синко-банком, банками "Возрождение", "Солидарность".

Возникновение задолженности было вызвано трудностями, "с которыми столкнулись все компании-представители сферы пассажирских авиаперевозок в период мировой пандемии коронавирусной инфекции", объясняли "Интерфаксу" в пресс-службе "Рампорт аэро". В рамках постановления правительства РФ от 02.04.2020 №409 были достигнуты договоренности о предоставлении отсрочки по выплатам, говорили в компании, уточняя, что ситуация не отразилась на операционной деятельности аэропорта.

Оператор "Жуковского" уже попадал в негативный реестр ФНС из-за просрочки по уплате налогов в 2018 году. Речь шла о налогах за 2017 год, причиной был "кассовой разрыв, возникший в результате сезонности в периодах работы аэропорта", объяснял представитель "Рампорт аэро". Размер долга не уточнялся, впоследствии он был уплачен.

В 2019 году "Жуковский" обслужил 1,4 млн пассажиров, получив 504,6 млн руб. выручки и 287 млн руб. чистого убытка по РСБУ. В прошлом году, как и другие предприятия авиаотрасли, "Жуковский" столкнулся с падением перевозок на фоне пандемии COVID-19. По итогам года пассажиропоток через аэропорт сократится примерно на 60%, прогнозировал экс-глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. Сам аэропорт не раскрывал фактический объем перевозок.

"Рампорт Аэро" в 2014 году учредили ООО "Юнайтед эйрпортс менеджмент" (на тот момент "дочка" литовской Avia Solutions Group, с 2015 года — голландской United Airports Management B.V.) и входящее в "Ростех" АО "ТВК Россия". На конец 2019 года у "Юнайтед эйрпортс менеджмент" было 52,5% в "Рампорт Аэро", 25% оставалось у "ТВК Россия", 22,5% было у советника президента ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Бориса Алешина, следует из отчетности оператора "Жуковского".