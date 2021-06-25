"Любые прогнозы на этот счет рискуют стать крайне неточными. И, конечно, очевидно одно, что эти ограничения будут действовать, действовать на период пандемии, на период угрозы коронавируса", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что как только ситуация с вакцинацией от коронавируса наладится и будет достигнут необходимый уровень, можно будет говорить об отмене "антиковидных" ограничений.

Он отметил, что на вопрос, когда уйдет эта угроза из жизни и уйдет ли вообще, вряд ли кто-то может ответить. "Нужно привыкать жить в тех условиях, которые диктует нам жизнь", — сказал пресс-секретарь президента РФ.