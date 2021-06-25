«Продажи туров на август составляют порядка 25% в общем объеме туроператоров, сейчас они практически остановились. Сезон, который обещал быть лучшим за многие годы, срывается», — сообщила она.

В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что отели Кубани с 1 июля будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа эта мера будет ужесточена: отельеры смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил эти решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

«По прогнозам и туроператоров, и турагентов, до 50% забронировавших путевки туристов не доедут до места отдыха. С учетом, что для того, чтобы поехать в августе с сертификатом о полной вакцинации, привиться надо уже в конце июня или начале июля. А во многих регионах сейчас образовались очереди на эту процедуру. Мы уже видим сообщения туркомпаний, что туристы, услышав про необходимость прививок в Краснодарском крае, переключаются на Турцию», — добавила Тюрина.

Она напомнила, что вернуть деньги полностью за оплаченные путевки туроператоры во многих случаях не смогут, так как уже перевели их партнерам – отелям и санаториям. «Когда по рынку пойдут массовые отказы, это может привести к банкротствам небольших турагентств, которые не смогут рассчитываться с клиентами», — подчеркнула представитель РСТ.

По ее словам, отели Сочи из-за снижения спроса, связанного и с открытием Турции, и с новыми требованиями властей, начали рассылать партнерам спецпредложения со скидками.