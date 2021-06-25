«Ростуризм настоятельно рекомендует гражданам России, планирующим посещение третьих стран, приобретать страховой полис, предусматривающий оплату медицинской помощи при заболевании острыми респираторными инфекциями, в том числе вызванными коронавирусом», — говорится в сообщении ведомства в пятницу.

Ростуризм также просит туроператоров и турагентов рекомендовать туристам страховать здоровье на случай заражения коронавирусной инфекцией.

«Летом многие наши граждане традиционно едут на море, в том числе в другие страны, где при текущих ограничениях действуют свои правила госпитализации и лечения от коронавируса. Без страховки есть большой риск вообще остаться без медицинской помощи, либо ее стоимость будет значительно выше самого путешествия. Поэтому, как и в прошлом году, мы призываем наших граждан обязательно приобретать медицинскую страховку, а туроператоров – информировать граждан как о возможностях страхования, так и о тех рисках, которые берет на себя турист, отказываясь это делать», — сказала глава ведомства Зарина Догузова.

Как сообщалось, у большинства страховых компаний лечение коронавируса входит в стандартный полис страхования выезжающих за рубеж (ВЗР).