Полеты в Бодрум запланированы с частотой три раза в неделю, в Даламан — четыре раза в неделю.

Ранее "Победа" анонсировала полеты из Москвы с 1 июля в два аэропорта турецкой Антальи — "Анталью" и "Газипашу".

Как сообщалось, РФ со вторника возобновила авиасообщение с Турцией, ограниченное в апреле из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в этой стране. Такое решение принял правительственный оперштаб по борьбе с COVID-19 на прошлой неделе по итогам визита в Турцию инспекционной группы из РФ.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется во "Внуково" и "Шереметьево". В парке перевозчика 40 Boeing-737-800. В прошлом году "Победа" перевезла 9,1 млн человек (-12% г/г), став по этому показателю третьей авиакомпанией РФ.