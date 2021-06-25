"Если будет вспышка в любом месте размещения, оно автоматически превращается в обсерватор. А этого никто не хочет. Сегодня мы не ограничиваем работу отелей и санаториев. Мы сохраняем обстановку, которая им позволит работать, и этими мерами, наоборот, продлеваем курортный сезон, как минимум, на осень", — приводятся в сообщении слова Кондратьева.

Он отметил, что от вакцинации жителей зависит, каким будет курортный сезон.

"Что касается 1 августа — пройдет больше месяца, и можно успеть все требования выполнить", — сказал губернатор.

Некоторые туроператоры России высказали мнение, что новые меры на Кубани могут ограничить летний отдых.

"Туроператоры не отвечают за турпоток. Мы с уважением к ним относимся, но они не влияют на обеспечение здравоохранения в крае и на ситуацию, чтобы кривая ковида пошла вниз. В санаторно-курортном комплексе работают люди, мы должны защитить их здоровье, а также здоровье жителей края и приезжающих к нам на отдых. Мы под угрозу сезон не ставим", — пояснил Кондратьев.

По его словам, "требования, которые предъявили отдыхающим, не сложны в выполнении, но они необходимы, чтобы сохранить отрасль в целом. Вакцинироваться можно в любой точке страны бесплатно".

Он также подчеркнул, что не хотел бы допустить повторения ситуации прошлого года, когда в регионе закрыли отели и гостиницы. Новые меры введены в связи со сложившейся в регионе санитарно-эпидемиологической ситуацией. С началом курортного сезона в крае фиксируют рост числа завозных случаев инфекции.

В четверг Кондратьев сообщил, что отели Кубани с 1 июля будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа эта мера будет ужесточена: отельеры смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил эти решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

Туроператоры заявили, что новые требования властей Кубани сорвут туристический сезон. Регион недосчитается 20% туристов в июле и 80% в августе, который считается наиболее популярным месяцем для поездок. Общие потери турпотока за сезон достигнут 35%.

Как напомнили в Ассоциации туроператоров, сейчас в России привито около 12% населения. Так как между первой и второй прививкой должен пройти 21 день, в августе смогут заехать только те, кто успел привиться первым компонентом до 7-8 июля. В туркомпаниях сообщили, что туристы начали массово звонить и интересоваться возможностью аннуляций туров.