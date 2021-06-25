"Друзья, начиная с этих выходных вход будет осуществляться строго по QR-коду и при предъявлении паспорта вакцинации. Делая прививку, вы не только вносите вклад в создание коллективного иммунитета жителей нашего города, но и поддерживаете фестиваль "Калининград Сити Джаз" в непростое время пандемии. Ведь все мы верим и делаем все возможное, чтобы фестиваль состоялся и прошел безопасно в рамках необходимых ограничений", — говорится в сообщении ресторана в социальной сети.

При этом в заведении отмечают, что посетитель может сделать прививку буквально этажам выше, где недавно был открыт пункт вакцинации.

"Сделав прививку, вы сможете попасть в клуб "Калининград Сити Джаз", который будет работать после 00:00. Вторую прививку вы сможете также сделать в офисе фестиваля "Калининград Сити Джаз". А сертификат о вакцинации получить на сайте Госуслуги. Вакцинация проводится в сотрудничестве с министерством здравоохранения Калининградской области", — говорится на странице бара.

Как сообщалось, в Калининградской области с 23 июня введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, в том числе государственных чиновников, представителей общепита, торговли и транспорта, других.

В области, как и во многих регионах страны, наблюдается рост заболеваний коронавирусом в течение последнего месяца.

С 17 и 24 июня в области ужесточены меры по противодействию распространения инфекции. Но запрета на посещения точек общепита нет.