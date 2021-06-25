Согласно сообщению, строительство будет вести ООО "Сибирские аэропорты" -структура En+ Group, с которой в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) было подписано соглашение о развитии доступности регионального авиасообщения и строительстве терминала аэропорта в Новокузнецке.

Проект будет реализован в два этапа. "На первом этапе планируется здание аэровокзала с двумя телетрапами площадью 18 тыс. кв. м. Площадка для его строительства определена на месте демонтированного 3-этажного здания, расположена за действующим зданием аэровокзала. Первый этап строительства планируется завершить в феврале 2023 года. На втором этапе здание терминала будет увеличено за счет демонтированного действующего здания", — отмечает пресс-служба.

Инвестиции в проект по-прежнему не раскрываются.

Как сообщалось, источники в отрасли ранее оценивали стоимость нового терминала аэропорта Новокузнецка ("Спиченково") в 3-5 млрд рублей.

О планах строительства нового аэровокзального комплекса было заявлено еще весной 2020 года, однако ООО "Аэрокузбасс" (эксплуатирует аэропорт) столкнулось со сложностями в части привлечения средств на реализацию проекта.

Аэропорт "Спиченково" построен в конце 1960-х годов. В I квартале 2021 года он увеличил пассажиропоток в 2,5 раза по сравнению с показателем января-марта 2020 года — до 150,49 тыс. человек, в основном за счет турпотока на горнолыжный курорт Шерегеш.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Сибирские аэропорты" зарегистрировано в ноябре 2018 года в Иркутске, специализируется на деятельности холдинговых компаний. En+ Group (через МКООО "Эн+ Холдинг", Калининград) владеет 99% компании, ещё 1% принадлежит АО "Евросибэнерго" (через ООО "Евросибэнерго-распределённая генерация").