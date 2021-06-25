«В связи с введением рядом регионов ограничений из-за эпидемиологической ситуации Федеральное агентство по туризму информирует туристов, что с актуальной информацией о действующих ограничениях в регионах, включая Краснодарский край, можно ознакомиться на национальном туристическом портале RUSSIA.TRAVEL (https://russia.travel/). Информация постоянно актуализируется и обновляется в режиме реального времени», — говорится в сообщении ведомства в пятницу.

Ростуризм также напоминает туроператорам и турагентам о необходимости информировать туристов о текущей эпидемиологической ситуации и существующих ограничениях в регионах России при реализации своих услуг.