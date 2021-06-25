В сравнении с маем прошлого года, когда перелеты были ограничены из-за COVID-19, внутренний пассажиропоток подскочил в 8,3 раза.

Зарубежные авиаперевозки из РФ в мае-2021 были на уровне 1,15 млн человек: это в 4,3 раза меньше, чем в мае-2019 и в 44 раза больше, чем в мае-2020. В частности, пассажиропоток между Россией и странами СНГ составил 515 тыс. человек, перевозки за пределы стран Содружества — 639 тыс.

Всего, как сообщалось со ссылкой на оперативные данные Росавиации, авиакомпании РФ перевезли в прошлом месяце 8,8 млн пассажиров: это на 18% меньше показателя мая-2019 и в 9,2 раза больше, чем в мае-2020.

Пассажирооборот всех авиакомпаний РФ в прошлом месяце составил 18,04 млрд пассажиро-километров (на 31% меньше, чем в мае-2019; в 9,2 раза больше, чем в мае-2020), занятость кресел — 76,4% (-3,9 процентных пункта; +32,7 п.п.).

За январь-май российские авиакомпании перевезли 32,97 млн пассажиров, что на 27% меньше, чем за 5 месяцев 2019 года и на 32% больше, чем в январе-мае-2020.