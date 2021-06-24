"Продлить до 00:00 часов 1 октября 2021 года режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края", — говорится в публикуемом в четверг постановлении главы региона.

Тем же документом устанавливаются ряд условий, ограничивающих размещение граждан в организациях санаторно-курортной сферы Краснодарского края, за исключением предоставляющих услуги детского отдыха и оздоровления.

В частности, с 1 июля запрещается размещать каждого прибывшего без медицинского документа, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса, либо отрицательного результата исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее чем за три календарных дня до вселения.

С 1 августа и до особого распоряжения, размещение каждого прибывшего в Краснодарский край должно осуществляться только на основании медицинского документа, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса.

Вселение лиц, представивших документы, подтверждающие отвод от иммунизации по медицинским показаниям, а также несовершеннолетних, будет разрешено на основании документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-тестирования, выданного не ранее чем за три календарных дня.

Граждане государств-членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию, обязаны предоставить при вселении сведения об отрицательном ПЦР-тесте из мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".

В Краснодарском крае сохраняется масочный режим. Жители и гости должны носить маски в местах массового пребывания. В том числе, при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, а также в транспорте, на парковках, в лифтах. Масочный режим обязателен, как для посетителей организации, так и для работников. Кроме того, в крае сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями.

Гражданам с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также пожилым людям старше 65 лет предписано соблюдать режим самоизоляции.