Так, за последние сутки в стране выявили 1556 случаев заражения COVID-19, среди которых порядка 1 тыс. — в Лиссабоне. Это самый высокий показатель числа заражений за сутки с 20 февраля 2021 года.

В связи с этим власти приняли решение ограничить по выходным время работы кафе и ресторанов до 15:30 и вновь ввести лимиты на число их посетителей. Кроме того, въезжать и выезжать за пределы Лиссабонского региона, в который помимо самой столицы входят Амадора, Алмада, Баррейру и Сетубал, на выходных запрещено.

При этом, ситуация с местами в больницах в Португалии пока "управляемая", однако вызывает опасения у властей. За последнюю неделю количество госпитализаций возросло на 30%, а число пациентов в палатах интенсивной терапии — на 26%. Власти страны ожидают, что ситуация будет ухудшаться.

Премьер-министр страны Антониу Кошта заявил, что проблема не только в Португалии. Он ссылается на экспертов, которые прогнозируют, что штамм "дельта", появившийся в результате мутации вируса в Индии, к концу августа будет составлять 90% всех новых заражений.

С начала пандемии коронавируса в стране зарегистрировали около 869 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались среди зараженных порядка 17 тыс. человек.