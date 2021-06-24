"Обсуждались актуальные вопросы российско-турецкого взаимодействия в различных областях. Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за принятое российской стороной решение о возобновлении авиасообщения с Турцией, а также за начало поставок российской вакцины "Спутник V", — говорится в сообщении.

Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. "Дана позитивная оценка работе Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий. Президент Турции высказался в поддержку российских усилий по обеспечению реализации в полном объеме договоренностей, закрепленных в Заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации, в том числе в интересах экономического развития и восстановления транспортной инфраструктуры региона", — сообщили в пресс-службе.

При рассмотрении вопросов урегулирования в Сирии "подчеркнуто важное значение совместной деятельности военных России и Турции, направленной на предотвращение эскалации напряженности в Идлибе и на северо-востоке страны, борьбу с остающимися в этих районах террористическими группировками".

Как отметили в Кремле, Путин также "поделился впечатлениями о недавних переговорах в Женеве с президентом США Джозефом Байденом".

Условлено о продолжении личных контактов и совместной работы на других уровнях, добавили в пресс-службе.