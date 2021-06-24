"Звонков с вопросами от агентств и туристов действительно много. Однако пока массовых аннуляций не фиксируем, да и сделать мгновенно это невозможно. Наиболее вероятно, что массовых аннуляций и не будет, однако новые требования властей Кубани затормозят спрос и бронирования туров на август и сентябрь", — сказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

Как отметили в компании, условия аннуляций в каждом случае разные, однако полностью вернуть средства за путевки туристам не удастся.

"Условия аннуляций в каждом случае разные: возврат от авиакомпаний согласно приобретенному тарифу, от отеля – согласно выставленным штрафам и прописанным в договоре с ним условиям аннуляции. Где-то снимут без штрафа, где-то только со 100% штрафом", — подчеркнули в пресс-службе.

По словам генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, туристы начали звонить и спрашивать о возможности аннуляции туров, но взяли паузу, чтобы подумать.

"Никто не склонен бросать оплаченные билеты, оплаченные туры. Кроме того, мы пока не получили официального документа от администрации Краснодарского края, бывает, что формулировки там несколько отличаются. После получения документа мы будем готовы обсуждать с туристами перенос и аннуляцию туров", — сказал он.

Как отметил Ромашкин, в июле у туристов есть вариант сдать ПЦР-тест, а вот к августу не все туристы могут успеть привиться.

"С учетом трехнедельной паузы между прививкой первым и вторым компонентом, заезды на начало августа будут под вопросом, ведь туристам надо успеть сделать первую прививку до 9 июля. При этом очереди на вакцинацию очень большие. За неделю-две могут привиться около 2% туристов от общего объема желающих", — пояснил эксперт.

"По общему правилу, если турист сейчас пришел и аннулировал август, то он получит 100% возврат. Но большая часть денег уже отправлена в отели, которые готовились к сезону, ждали туристов. И вернуть деньги за эти туры без каких-либо штрафов будет затруднительно", — сказал Ромашкин.

Он также считает, что путешественники могут переориентироваться с отечественных курортов на турецкие, поскольку Турция принимает и со справкой на антитела, и с сертификатом вакцинации, и с ПЦР-тестом.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест либо сертификат вакцинации, а с 1 августа объекты будут принимать только туристов с прививками. Как заявили в Российском союзе туриндустрии, это приведет к срыву летнего сезона на Кубани. По оценкам туркомпаний, курорты недосчитаются 20% туристов в июле и 80% — в августе.