"Уже в начале осени паломники смогут быстро и удобно добираться до Гремячего ключа в Сергиево-Посадском г. о.", — говорится в сообщении.

В 2020 году к источнику построили временную дорогу протяженностью 1, 8 км в ходе первого этапа работ.

На втором этапе планируется проложить асфальтированную проезжую часть, тротуары, отремонтировать мост через реку Вондига, на правом берегу которой расположен целебный источник.

Кроме того появится освещение и две парковки на 1,5 тыс. мест. Отремонтируют деревянные настилы.

Дорога позволит туристам совершать туристические маршруты, а также будет способствовать развитию малого бизнеса.

Строительство ведется в рамках президентского проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".