"Подразделения МЧС России в количестве более 700 человек в составе общей группировки РСЧС продолжают ликвидировать чрезвычайную ситуацию на территории Ялты. В том числе для ликвидации привлечены спецподразделения, которые проводят дезобработку помещений социально значимых объектов и улиц", — сказал начальник управления Аркадий Ожигин.

Как утонили в МЧС, для дезинфекции используется раствор, состав которого безопасен для людей и животных, при этом эффективен в борьбе с вирусами и бактериями. Обработка проводится с использованием средств индивидуальной защиты.

Судя по фото и видео из соцсетей, дезинфекция проводится как в зданиях, так и на улицах.

Кроме того, дезинфекцию проводят военные.

Как сообщил накануне вечером на заседании оперштаба представитель министерства обороны, задействовано десять автомобилей: восемь армейского корпуса Черноморского флота и две специальные машины, которые российские военные использовали для борьбы с пандемией коронавируса в Италии.

"Машины выполняют аэрозольную дезинфекцию 70-процентным раствором спирта. Современные машины, которые применялись в Италии, Сербии, зарекомендовали себя эффективными", — сказал выступающий.

Дезинфекция дворов, подвалов и дорог также проводится в Керчи, сообщил глава администрации города Сергей Бороздин на своей странице во вконтакте.

Циклон обрушился на Крым 17 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, 55 человек получили травмы, без вести пропала женщина.