"Поток туристов в Краснодарский край в июле по уже реализованным турам уменьшится на 20% за счет туристов, для которых платные ПЦР-тесты будут большой финансовой нагрузкой. В августе потери турпотока будут еще значительней: до курортов не доедет около 80% туристов, которые планировали отдыхать в регионе", — сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в четверг, что отели Кубани с 1 июля будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус, либо документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа эта мера будет ужесточена: отельеры смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил данные решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

В АТОР напомнили, что сейчас в России привито около 12% населения. "Так как между первой и второй прививкой должен пройти 21 день, в августе смогут заехать только те, кто успел привиться первым компонентом до 7-8 июля", — отметили в ассоциации.

"По сути это означает конец сезона, и мы дарим туристов другим направлениям и подталкиваем их к выезду за рубеж. Очевидно, что подобные меры избыточны, особенно на фоне того, что зарубежные направления и страны принимают путешественников на более гибких условиях, а не только на основании обязательной вакцинации", — подчеркнули в ассоциации.

В АТОР напомнили, что август – самый популярный месяц на российских курортах. На август и сентябрь в Краснодарском крае приходится 35-38% годового турпотока.

Как считают в ассоциации, если ограничения останутся без изменений, по итогам года Краснодарский край не досчитается 35% туристов от планируемого объема за 2021 год.

"АТОР готовит письма заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко, губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и в Ростуризм. Ассоциация предлагает ввести для въезда на российские курорты такие же нормы, которые действуют в зарубежных странах для приема иностранных туристов: ни одно массовое направление не требует от россиян только сертификат о вакцинации, наряду с ним принимаются и другие документы", — говорится в сообщении.