"В Сочи работают три ковидных госпиталя. Их общая коечная емкость составляет 670 мест. До конца дня на курорте начнет работу еще один госпиталь, задействованный в пик заболеваемости в прошлом году, — на базе Центра охраны материнства и детства. В ближайшие дни снова откроется пятое отделение для приема пациентов с COVID-19, что позволит нарастить общую коечную емкость до 850 мест", — сказал он.

Мэр отметил, что на территории Сочи сейчас находятся около двухсот тысяч туристов. Сегодня отели и здравницы курорта заполнены на 88%, некоторые крупные средства размещения — на все 100%. Всеми видами транспорта — авиа, ж/д и на автомобилях — в Сочи за сутки приезжают порядка пятидесяти тысяч человек.

"В Сочи уже отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Нельзя допустить очагов заражения и как следствие — очередного локдауна. Мы обязаны сохранить не только курортный сезон и экономику города, но в первую очередь жизнь и здоровье как сочинцев, так и многочисленных отдыхающих", — подчеркнул градоначальник.

По его словам, по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в Сочи продолжается массовая вакцинация населения.

"Мы всецело поддерживаем решение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Только за последние три дня количество пунктов вакцинации увеличено на десять. Сегодня их уже 26, в том числе три передвижных. Модульный прививочный пункт разворачивается в центре города силами муниципальной службы спасения", — сказал Копайгородский.

По его словам, активно прививаются трудовые коллективы всех отраслей сферы гостеприимства, услуг, образования и транспорта. Составлены четкие графики вакцинации.

"Сегодня медики города вакцинируют свыше тысячи человек в день, однако готовы увеличить количество в два раза. Достигнута договоренность с краевым министерством здравоохранения об увеличении поставок вакцины на курорт", — заверил мэр Сочи.

Он напомнил, что по поручению губернатора с 1 июля в Сочи при заезде в санатории и гостиницы все туристы должны будут в обязательном порядке предъявить отрицательные ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации. А с 1 августа заселение отдыхающих станет возможным только с сертификатами вакцинации или с медотводами по показаниям врачей.

Ранее главный санитарный врач Сочи Владимир Оробей сообщал "Интерфаксу", что от новой коронавирусной инфекции привились более 18 % населения города. Для создания коллективного иммунитета от COVID-19 необходимо привить 332867 человек, то есть 60% от числа зарегистрированных горожан. На настоящее время в Сочи официально зарегистрировано 554772 человека.