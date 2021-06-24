"Зона публичного просмотра матчей на Дворцовой площади будет существовать в соответствии с планом, заранее утвержденным. То есть начнет работать 2-го числа", — сказал Пиотровский.

Он уточнил, что на зону на Дворцовой площади также будут распространяться ограничения, введенные ранее для фан-зоны на Конюшенной площади — заполняемость не более 3 тысяч человек.

По словам Пиотровского, за все время работы с начала Евро-2020 фан-зона на Конюшенной площади приняла 150 тысяч зрителей. Он считает это "сравнительно небольшой цифрой" по сравнению с показателями чемпионата мира по футболу 2018 года, когда одномоментно в этой фан-зоне присутствовали по 13 тысяч человек.

Как сообщалось, с 20 июня в фан-зону на Конюшенной площади стали пускать до 3 тысяч за раз вместо 5 тысяч человек, на территорию Парка футбола в "Юбилейном" — до 1 тысячи человек, ограничения ужесточили в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург. Город принял шесть групповых встреч. 12 июня на "Газпром Арене" сыграли Бельгия и Россия (3:0), 14 июня — Польша и Словакия (1:2), 16 июня — Финляндия и Россия (0:1), 18 июня — Швеция и Словакия (1:0), 21 июня — Финляндия и Бельгия (0:2), 23 июня — Швеция и Польша (3:2). 2 июля в Петербурге состоится игра в рамках четвертьфинала.