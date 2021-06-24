"Когда в апреле были введены ограничения по Турции, мы обещали отдельную субсидию, чтобы компенсировать туроператорам затраты на возвращение туристов домой. Ведь бизнес отправлял за туристами пустые самолеты и нес серьезные издержки. Так вот, деньги на эту субсидию выделены, правила подписаны, и буквально на днях мы начали сбор заявок на получение компенсаций", — сообщила она на своей странице в Instagram.

По словам Догузовой, ее ведомство "считает важным поддержать бизнес, чтобы обеспечить устойчивость отрасли, и чтобы бизнес выполнил все обязательства перед туристами".

Для получения субсидии необходимо до 23 июля подать заявку с приложением необходимых документов, подтвердить затраты, связанные с организацией возврата туристов в период с 15 по 30 апреля, отправить документы почтой в офис Ростуризма либо по электронной почте на адрес rt@tourism.gov.ru.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения с этих странах ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Позже ограничения были продлены до 21 июня. На момент закрытия в Турции находились порядка 50 тыс. российских организованных туристов, еще столько же приобрели билеты в третьи страны через Стамбул. Почти все они вернулись в Россию до 1 мая.