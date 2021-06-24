"Из-за опасения потенциального распространения нового штамма COVID-19 власти Израиля отложили открытие границ страны для иностранных туристов из "зеленого списка", прибывающих в индивидуальном порядке, до 1 августа", — сказали в пресс-службе.

Как напомнили в Минтуризма, Россия не входит в перечень стран из "зеленого списка", вопрос с признанием российской вакцины "Спутник V" пока обсуждается.

Как отмечает газета The Jerusalem Post, в последние дни в Израиле наблюдается рост числа заболевших именно индийским штаммом коронавируса ("Дельта"), он был обнаружен у 300 заболевших.

"Правительство Израиля также может вернуть обязательное ношение защитных масок в закрытых помещениях, если в течение недели количество зараженных коронавирусом продолжит расти (более 100 зараженных в день)", — пояснили в Минтуризма.

По состоянию на четверг, 24 июня, в Израиле зарегистрировано 146 случаев заражения коронавирусом, 17 человек выздоровели.