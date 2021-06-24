"Эпидемиологическая ситуация, несмотря на ее сложность и напряжённость, пока что позволяет не рассматривать вопрос о введении каких-либо ограничений для туристов, которые не вакцинированы. В регионе сегодня большой поток приезжих из других регионов России, но он несравним с тем, что наблюдается на курортах Краснодарского края, где такие меры уже вводятся", — пояснили в штабе.

С 17 июня в области ужесточены меры по противодействию распространения инфекции. С 24 июня введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, в том числе и сектора гостеприимства и общепита. Эти меры должны снизить темп заболеваний, добавил собеседник агентства.

"Сегодня принято решение о введении очередных мерах по предупреждения пандемии. В ближайшее время соответствующее постановление правительства области будет опубликовано", — сказал представитель штаба.

Как сообщалось, в Калининградской области, как и во многих регионах страны, наблюдается рост заражения коронавирусом в течение последнего месяца. За последние сутки в регионе зарегистрировано 117 случаев коронавирусной инфекции.