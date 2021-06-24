"По ходатайству следователя следственного отдела по Домодедово судом в отношении лётного директора одной из авиакомпаний, подозреваемого в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч.8 ст. 204 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Врадий в четверг журналистам.

Она отметила, что по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допросы, обыски.

"В отношении посредника ранее уже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — сказала Врадий.

По ее словам, в ближайшее время обоим сотрудникам авиакомпании будет предъявлено обвинение.

Накануне она сообщила "Интерфаксу", что 21 июня лётный директор авиакомпании через посредника — ведущего пилота-инструктора получил от одного из сотрудников взятку в размере 1,5 млн рублей за оказание содействия в его трудоустройстве. После получения денег он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. Она не уточнила имен подозреваемых и наименования компании.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет о менеджере авиакомпании S7 Мансуре Бадракове, который вымогал деньги у кандидатов на обучение с последующим назначением на должность пилота Airbus А320neo.

Врадий отметила, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело — "они подозреваются в совершении коммерческого подкупа в особо крупном размере и посредничестве в коммерческом подкупе соответственно".

В пресс-службе S7 подтвердили, что "правоохранительными органами задержаны двое сотрудников летного директората авиакомпании, которые подозреваются в коммерческом подкупе". "Руководство компании оказывает максимальное содействие следствию", — сказала представитель перевозчика "Интерфаксу".

S7 — российская авиационная группа, включает пассажирскую авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.