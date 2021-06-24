"Это показывает, что нам нужно еще быстрее проводить вакцинацию", — сказал он журналистам в Брюсселе, говоря об этом штамме.

Кроме того, Макрон считает важным согласовать между странами ЕС подход к признанию вакцин, поступающих из-за пределов Евросоюза.

"Нам следовало бы пока что ограничиться признанием вакцин, одобренных европейским регулятором (EMA — ИФ)", — считает президент Франции.

Штамм "дельта" начал распространяться в Индии, однако затем появился и во многих других странах, в том числе в Европе. Одна из его отличительных особенностей — повышенная скорость распространения.