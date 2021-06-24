"Решение о заселении в отели только вакцинированных вызывает вопросы – получается, что глава региона точно знает, какая ситуация будет через 5 недель. С другой стороны, многие просто не успеют к этому сроку получить обе порции вакцины, поскольку уже сейчас запись на прививку идет на неделю-две вперед", — сказала она.

По мнению эксперта, это похоже на попытку активизировать вакцинацию, а "введут ли озвученную меру с 1 августа реально — покажет время".

"В любом случае, какое-то количество туристов поехать не смогут и будут вынуждены аннулировать туры. Туроператоры, скорее всего, будут возвращать деньги в соответствии с договором, то есть со штрафными санкциями, и чем ближе дата поездки, тем больше штрафы. Получается, что сезон, который обещал быть лучшим за долгую историю внутреннего туризма, сейчас реально срывается", — подытожила Тюрина.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в четверг, что отели Кубани с 1 июля будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус, либо документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа эта мера будет ужесточена: отельеры смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил данные решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.