"Объектов, которые подверглись подтоплению, достаточно много. В Ялте, Феодосии и Керчи это пара-тройка десятков, но мониторинг продолжается", — сказал Ростенко.

По его словам, в некоторых случаях причиной подтопления стало расположение объектов в низине, но в большинстве — плохое состояние зданий. "Где-то кровля прохудилась, где-то окна нижних этажей пропускают воду, где-то ливневка забита", — уточнил собеседник агентства.

В целом, по предварительной оценке замминистра, "катастрофического ущерба нигде нет", конструкции зданий не нарушены.

Один из самых известных объектов, который попал в зону подтопления, — церковь Иоанна Предтечи, построенная в VIII-XI веках, в центре Керчи. Ее состояние Ростенко назвал ограниченно удовлетворительным, храм стоит в плане на реставрацию.

Первый заместитель министра культуры Крыма Татьяна Манежина уточнила "Интерфаксу", что в Ялте подведомственные музейные учреждения не пострадали, в Керчи вода зашла в Царский курган (древняя гробница, построенная примерно в IV веке до новой эры) и Аджимушкайские каменоломни (подземелья, где в годы Великой Отечественной войны советские солдаты держали оборону).

Из муниципальных учреждений подтопило один — краеведческий музей в Ялте. Там предстоит восстановить один экспонат — старинное кресло, отметила замминистра.

Циклон обрушился на Крым 17 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, 55 человек получили травмы, без вести пропала женщина.

Музейные объекты в Ялте были закрыты до 23 июня из-за масштабной уборки города, в четверг они возобновили работу.