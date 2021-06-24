"Чартерный рейс в Анталью выполняет авиакомпания AZUR air на самолете Boeing 757 в компоновке 258 кресел. Это первый рейс в Турцию после того, как она была закрыта по ситуации с коронавирусом, а потом открыта", — отметили в пресс-службе.

В ближайшие дни, а это 26 и 27 июня, к чартерной программе полетов в Анталию к AZUR air присоединятся авиакомпании Nordwind Airlines и Royal Flight. Они планируют в дальнейшем совершать рейсы один раз в неделю и даже чаще.

"К зарубежному курортному направлению можно отнести и регулярные рейсы в Египет. В настоящее время в Каир выполняет один раз в неделю авиакомпания Nordwind Airlines", — сообщили в пресс-службе.

В марте из "Храброво" был выполнен первый международный рейс 2021 года в Анталью. Его выполнила авиакомпании Royal Flight, заявив, что с конца апреля частота полетов будет увеличена дол двух раз в неделю.