"Приняли решение с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерей только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса", — написал он в своем телеграм-канале.

Кондратьев подчеркнул, что с 1 августа эта мера будет ужесточена: отельеры смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

Кондратьев объяснил данные решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

"Мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона", — написал он.

Накануне постановлением главного санитарного врача Краснодарского края в регионе была введена обязательная вакцинация предприятий и организации социальной сферы, торговли, бытового обслуживания, общепита, туриндустрии и транспорта.

В срок до 23 июня 2021 года предписано организовать проведение профилактических прививок первым компонентом (дозой) или однокомпонентной вакциной, в срок до 23 августа 2021 года — вторым компонентом (дозой) вакцины против новой коронавирусной инфекции, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников.