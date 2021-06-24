"Будут вовлечены местные жители, которые уже занимаются добровольчеством, и те люди, которые только хотели бы узнать о нем, но не знали куда пойти", — сказала Чубакова на пресс-конференции, организованной онлайн иркутским пресс-центром "Интерфакса" в четверг.

Участниками экопроекта, направленного на сохранение уникальной байкальской территории, станут жители Байкальского региона — Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. Желающим предстоит пройти конкурсный отбор. Всего в эколагерь планируется набрать 80 волонтеров. Он будет работать с 16 по 27 августа.

Сумма президентского гранта составляет 3 млн рублей.

Исполнительный директор ассоциации ББТ Элеонора Еремченко уточнила, что экопроект будет состоять из образовательной и практической частей.

Вначале добровольцев разместят на турбазе "Байкальский скаут" в поселке Большое Голоустное Иркутского района, где для них будут организованы просветительские курсы по эковолонтерству, строительству троп, разбивке полевых лагерей, пожарному добровольчеству, поисковым работам, оказанию первой доврачебной помощи и другим темам; пройдут экоигры, в том числе о раздельном сборе мусора.

После обучения волонтеры разъедутся по пяти локациям на территории Прибайкальского национального парка, некоторые из них находятся на участке Большой Байкальской тропы между поселками Иркутского района Большие Коты и Большое Голоустное.

"Там тропа нуждается в обслуживании, это один из самых посещаемых участков ББТ. И мы продолжаем строительство тропы до бухты Песчаной. В этом году хотели бы достроить этот фрагмент до мыса Роговик", — сказала Еремченко.

Директор по развитию ассоциации ББТ Роман Михайлов отметил, что участники эколагеря по возвращении домой должны будут поделиться новыми знаниями и инициировать экодобровольческие активности в своих городах и поселках.

"Мы хотим им дать такой бустер, ускорение, импульс, чтобы они обзавелись связями, чтобы они набрались опыта, может быть нашли наставников или стали наставниками в этом лагере, чтобы они могли сделать следующий шаг у себя на местах", — подчеркнул Михайлов.

ББТ будет поддерживать с ними связь до конца года, курировать и помогать, добавил он.

Помимо этого эколагеря ассоциация в текущем году будет реализовывать еще восемь проектов, два из них уже начались. Так, ведется обустройство опасного участка тропы рядом с Чертовым мостом, вырубленным в Чаячьем утесе на Байкале, между поселками Листвянка и Большое Голоустное Иркутского района, там сыпучий спуск. Также ББТ строит и обустраивает тропу в ботаническом саду у залива Байкал на острове Сахалин.

Еще по два проекта запланированы в Прибайкальском нацпарке между Листвянкой и Большими Котами, на Олхинском плато, в Байкальском заповеднике (Бурятия), здесь один из них будет инклюзивным.

Ожидается, что в этих восьми проектах примут участие около 80 волонтеров.

Ассоциация "Большая Байкальская тропа" с 2003 года проводит добровольческие проекты по строительству и обустройству троп. За это время проведено 280 летних и 22 зимних тропостроительных проекта, тысяча образовательных и пять проектов по обустройству родников. Построено и реконструировано около 500 км троп. Участниками стали 18 тыс. добровольцев из 30 стран мира и 70 городов России. Проекты проходят на всех особо охраняемых природных территориях Байкальского региона и землях другого назначения. ББТ активно передает опыт в другие регионы РФ и страны СНГ.