"Чуть-чуть. Отчасти помогут ресторанам (не закрыться)", — сказа Миронов, отвечая на вопрос корреспондента "Интерфакса".

По его мнению, никакие меры не могут компенсировать падение выручки ресторанов на 90%.

"Никакие меры не могут компенсировать. Это (ограничения — ИФ) хоть что-то. Мы можем хоть что-то получить, но компенсация невозможна", — отметил омбудсмен.

Миронов также добавил, что в июле представители ресторанного бизнеса будут обсуждать с московскими властями вопрос людей с антителами, которые переболели бессимптомно и имеют высокий титр, но не могут получить QR-код, меры поддержки ресторанам и частоту проверок общепита.

Ранее в четверг оперштаб Москвы по контролю за распространением коронавируса сообщил, что летние сезонные кафе при стационарных предприятиях могут допускать на свою территорию людей без QR-кодов до 12 июля.