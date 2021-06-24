"Сотрудники нашего комитета сделали прививку или имеют подтверждённый иммунитет. В лучших гостиницах города показатель защищенности персонала уже выше 50%", — говорится в обращении главы комитета к представителям отрасли, распространенном его пресс-службой.

Корнеев призвал представителей туриндустрии активно прививаться, чтобы защитить не только сотрудников, но и гостей города. "Если мы хотим, чтобы Санкт?Петербург развивался, а ограничения снимались, то я призываю вас не откладывать вакцинацию", — говорится в обращении.

По мнению Корнеева, таким образом возможно сохранить туристскую отрасль города, которая является драйвером экономики, иначе ущерб будет "более чем ощутим".

Сергей Корнеев напомнил, что Петербург стал первым городом в России, который присоединился к международной программе Safe Travels. Ее разработал Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC), основываясь на санитарно-гигиенических нормах и стандартах безопасности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В Safe Travels отсутствует сертификация, программа строится на основе доверия участников. Отели, рестораны, музеи, организаторы туров добровольно принимают на себя требования по соблюдению антикоронавирусных мер. Участниками программы также являются Москва, города Великобритании, Испании, США, Канады, Индии, а также отдельные страны — Турция, Черногория, Хорватия, Болгария, Португалия, Египет, Саудовская Аравия, Индонезия, Аргентина, Чили.