"По поручению президента правительство завершает работу по созданию объединенной дальневосточной авиакомпании на базе "Авроры". Она уже с июля начинает выполнять полеты по 20 первым субсидируемым маршрутам", — сказал Мишустин в эфире телеканала "Россия 24".

Для раскатки первых 20 маршрутов правительство выделит перевозчику 1,5 млрд руб., добавил премьер. Как сообщалось, деньги планируется выделить из резервного фонда.

"Это позволит более 100 тыс. человек воспользоваться льготным тарифом. Они смогут купить билет, например, из города Советская Гавань до Южно-Сахалинска по приемлемой цене около 2,2 тыс. руб. Один из самых длительных перелетов между Хабаровском и Якутском обойдется в сумму около 10,7 тыс. руб.", — заявил Мишустин.

Объединенная дальневосточная авиакомпания с авиапарком российского производства создается по поручению президента Владимира Путина. Как ожидается, в капитал компании войдут Сахалинская область (50% минус 1 акция), еще десять регионов ДФО в равных долях (по 5%) и РФ ("золотая акция"). Для этого регионы передадут 25% плюс 1 акцию в принадлежащих им авиакомпаниях в собственность или управление "Авроре".

Планируется, что объединенная авиакомпания будет перевозить около 2 млн пассажиров в год, ее парк будет включать 130 воздушных судов, в том числе 91 самолет и 40 вертолетов. Сообщалось, что АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, принадлежит Минтрансу РФ) к 2025 году планирует поставить компании 45 российских самолетов, в том числе Superjet 100, Ил-114-300, L-410 и "Байкал". Первый "суперджет", по словам Мишустина, поступит в парк в этом году.