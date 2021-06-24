"Правительство продолжает работу над совершенствованием системы управления госпрограммами (ГП). Очередной шаг — актуализация их перечня. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В перечень включаются новые госпрограммы — "Развитие туризма", "Содействие международному развитию" и "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме того, там отметили, что мероприятия госпрограммы "Развитие внешнеэкономической деятельности" интегрируются в госпрограмму "Экономическое развитие и инновационная экономика", "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" и "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности". Сама программа упраздняется.

Также правительство определило список из 10 комплексных госпрограмм.

"Они позволяют свести воедино различные мероприятия, направленные на развитие конкретной отрасли или территории. В их числе — "Доступная среда", "Комплексное развитие сельских территорий", "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа", — говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства напомнили, что в мае было одобрено положение о новой системе управления госпрограммами.

"Документ предусматривает формирование перечня общественно значимых показателей для каждой ГП, упрощение процедуры внесения изменений в паспорта программ, утверждение их единой структуры. В госпрограммах также станет обязательной проектная часть, предусматривающая выполнение конкретных задач за ограниченный период времени", — отмечается в сообщении.

Полный переход к новой системе управления намечен на 2022 год.